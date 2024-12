Sportmediaset – ADL vuole fare un regalo scudetto a Conte, occhi su Zirkzee

Aurelio De Laurentiis non baderà a spese pur di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’intenzione del patron dei partenopei è quella di consegnare una squadra da scudetto al suo allenatore, motivo per cui la dirigenza partenopea è a caccia di un forte vice Lukaku. Il nome in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee, fortemente richiesto dal tecnico. L’olandese ha fatto fatica ad ambientarsi al Manchester United, dunque, tornerebbe volentieri in Italia. Non a caso, il Ds dei partenopei Giovanni Manna sta cercando di raccogliere informazioni a riguardo. La questione è però legata a doppio filo alla vicenda di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray ma già pronto ad approdare in piazze di altissimo livello. Su di lui, infatti, ci sono proprio i Red Devils, e con loro Psg e Chelsea. I club sono pronti a versare la ricca clausola di 75 milioni stabilita dalla società per la partenza del nigeriano. Questa, permetterebbe di andare forte sull’ex Bologna. A riportare è il portale Sportmediaset.