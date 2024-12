Sky Sport De – Manchester United, c’è aria di rivoluzione. Via anche Zirkzee e Rashford?

Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport De, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in uscita del Manchester United. Stando a quanto riportato sul suo profilo X, gira aria di rivoluzione intorno al club inglese. Infatti, l’idea è quella di sfoltire notevolmente la rosa e di ripartire da 10 elementi, così da assecondare le richieste del nuovo tecnico Ruben Amorim. Non è certo che tra questi rimanenti figurino Joshua Zirkzee e Marcus Rashford, entrambi accostati al Napoli. “Internamente, il Manchester United concorda sul fatto che oltre la metà dei calciatori in squadra potranno essere ceduti a gennaio o in estate se arriveranno delle buone offerte. Verrà data l’opportunità di ricostruire a Ruben Amorim, e questo richiederà cessioni urgenti. Attualmente, i calciatori considerati incedibili sono Diallo, Mainoo, Mazraoui, De Ligt, Yoro, Onana e altri 2-3 giocatori chiave”.

https://twitter.com/Plettigoal/status/1866788356517957742