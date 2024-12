Sky – Spinazzola può lasciare il Napoli: pronto il sostituto

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, Spinazzola potrebbe lasciare il Napoli nella sessione invernale. Con il passaggio della difesa a 4 infatti l’ex Roma ha trovato meno spazio, dopo aver parlato con Conte si è aperta la porta a una possibile separazione. Gli azzurri per sostituirlo pensano a Cristiano Biraghi, che nelle ultime partite ha giocato poco e che non è stato convocato per scelta tecnica per la Conference League. Il capitano viola andrà sicuramente via a gennaio e a quel punto se il Napoli dovesse trovare una soluzione per Spinazzola potrebbe provarci per lui. Il numero 3 della Fiorentina ritroverebbe in questo caso Antonio Conte, con cui ha lavorato all’Inter nella stagione 2019/2020, una delle migliori nella sua carriera a livello realizzativo, con 3 gol e 7 assist messi a referto.