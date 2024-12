Montefusco: “Ora deve giocare Neres dal primo minuto! Su Lukaku…”

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di Conte. Ecco cosa ne pensa:

“C’è una buona difesa quando tutta la squadra si impegna a fare la fase difensiva. Oggi tutti criticano il Napoli in zona d’attacco, ma per migliorarla bisogna avanzare un po’ il baricentro. Il Napoli dovrebbe giocare un po’ più avanti, se a Politano gli chiedi sempre la fase difensiva è normale che lo perdi in zona goal. Il calcio è equilibrio, tutto dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Conte ha preso un giocatore così forte come difensore che è chiaro mettesse a posto la difesa. Anche Di Lorenzo è tornato quello di prima. Conte è stato bravissimo nel ridare le giuste motivazioni alla squadra. L’unico che ogni tanto tira da lontano è McTominay, anche Folorunsho tira bene ma non giocherà mai al posto di Anguissa. Lobotka è com’ero io, fa al massimo tre goal all’anno.

Kvaratskhelia? Giocherà Neres sicuramente, proprio adesso che deve giocare sarebbe ridicolo se non lo facesse. Non so cosa farà Conte, però se va fuori Kvaratskhelia deve giocare Neres, a meno che il brasiliano dimostri di non essere in condizione. Non si deve cambiare troppo di una squadra che fino a due ore fa era prima in classifica.

Lukaku? Deve giocare sempre, ma ha bisogno di una seconda punta che gli giochi vicino, un po’ come faceva all’Inter con Lautaro”.