KKN – Donnarumma idea per la porta se Meret non rinnoverà. Difesa, piacciono sia Kiwior che Ismajli

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della situazione di mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Di seguito, le sue parole. “Oggi leggo che Giuntoli vuole Osimhen alla Juventus ed io lo ribadisco, risulta anche a me. Il Napoli è già proiettato a giugno però ed ha già le idee chiare. Kiwior? Non escludo che il Napoli possa prendere sia lui che Ismajli. Conte vorrebbe Dorgu già a gennaio, se poi si arriverà in Champions si penserebbe ad un attaccante di livello. Poi il Napoli aprirebbe una finestra su Donnarumma se Meret non rinnovasse. Donnarumma accetterebbe anche di venire al Napoli, ma dovrebbe ridursi l’ingaggio”.