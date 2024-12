Insigne: “Mi considero il primo tifoso del Napoli, sullo Scudetto…”

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli, è stato intervistato ai microfoni di Radio Serie A per parlare dello scudetto lontano da Napoli. Ecco cosa ha raccontato:

“La gente non ci crede, dicono che io fossi invidioso per lo scudetto del Napoli ma non è così. Sono il primo tifoso e sarò sempre il primo tifoso del Napoli. L’ho vissuto da lontano, dispiace che non fossi qui per festeggiare, però con i miei figli e la mia famiglia abbiamo festeggiato da lontano. Da napoletano stare lontano e vincere uno scudetto è un orgoglio ancora più grande perché sei sul tetto e quella è una cosa importante”.