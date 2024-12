Fumata nera per il rinnovo di Alex Meret. I negoziati con il portiere del Napoli, il cui accordo scade nell’estate del 2025, sembrano non aver prodotto frutti. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Le parti hanno trovato un intoppo a causa di una distanza per quanto riguarda l’ingaggio. Dunque, l’agente del calciatore Federico Pastorello, sta iniziando a guardarsi intorno per l’estate, quando l’estremo difensore sarà libero a parametro zero. A meno che non si trovi un nuovo accordo.