CdS – Rinnovo Kvaratskhelia, l’accordo è sempre più vicino. I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del chiacchierato rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno del Napoli, non sta vivendo un periodo molto semplice, nel quale oltre all’infortunio sta facendo fatica a trovare continuità e gol. Tuttavia, secondo quanto riportato, l’accordo per il suo rinnovo in maglia partenopea sembra essere sempre più vicino. Le due parti, stanno vedendo la luce in fondo al tunnel perché l’accordo del georgiano possa venir esteso. Resta ancora qualcosa da limare, ma sembra essere tutto definito: il nuovo contratto scadrà nel 2029.