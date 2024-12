Cambia il giorno della conferenza stampa di Antonio Conte in vista della partita Udinese-Napoli. Questa, infatti, non si terrà due giorni prima del match come accaduto di consueto, ma si terrà il giorno venerdì 13 dicembre, con orario ancora da definire. L’evento, come solito, sarà utile per parlare di come la squadra si è allenata per recuperare dalla doppia sconfitta rimediata contro la Lazio, oltre che delle condizioni dell’infortunato Khvicha Kvaratskhelia, fermatosi in allenamento.