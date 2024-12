Udinese, un top torna tra i convocati con il Napoli: ecco di chi si tratta

L’Udinese, dopo aver vinto a Monza per 1-2, può concentrarsi in modo più sereno sulla sfida di sabato alle 18:00 contro il Napoli. Dopo il doppio infortunio avvenuto a Davis e Okoye, c’è anche una notizia positiva per la squadra bianconera. Questa notizia è il rientro di Alexis Sanchez.

L’ex Inter, è stato fermo parecchio tempo per un infortunio al polpaccio e ora potrebbe tornare con gli azzurri. Dopo Monza, nella foto di gruppo è apparso il suo commento che dice: “Sabato sono con voi. Pronti, torna il Nino”. Il 35enne, ha ricominciato il lavoro con la palla da qualche settimana ed è andato molto vicino alla convocazione proprio contro i brianzoli.

E’ spostato il tutto alla partita di sabato, dove secondo TuttoUdinese, molto probabilmente non giocherà, ma potrà essere insieme a tutta la squadra in panchina e potrà dare una mano all’interno dello spogliatoio.