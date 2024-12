Tuttosport svela il futuro di Giovanni Simeone, la richiesta del Napoli.

Il nome di Giovanni Simeone è tra i più chiacchierati tra quelli in uscita in casa Napoli. Il Cholito sta trovando poco spazio nonostante ad ora non stia brillando il grande acquisto della campagna estiva della squadra partenopea,il belga Romelu Lukaku ; inoltre l’eminazione precoce in Coppa Italia a seguito della sconfitta contro la Lazio impedirà a mister Conte di attuare il turnover dato che il Napoli si concentrerà solo sul campionato avendo una settimana intera per preparare la partita e recuperare le forze.

Data la situazione che si è creata, le riserve della squadra campione d’Italia nel 2023 non possono garantire il minutaggio che vorrebbero e quindi svalutarsi o essere malcontenti della permanenza a Napoli.

Il Cholito è tra i nomi che potrebbero decidere di salutare la città campana a fronte di un’offerta che consenta al Napoli di poter avere i fondi necessari per puntellare la squadra e al calciatore di giocare con regolarità; Tuttosport nell’edizione odierna sottolinea come il Torino si sia defilato nella corsa al Cholito per via dell’importante richiesta di 15 milioni di euro.