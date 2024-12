Seguito dal Napoli, Luiz Felipe potrebbe far ritorno in Spagna: ecco dove

Luiz Felipe, ex difensore della Lazio e (per ora) difensore dell’Al-Ittihad, potrebbe far ritorno in Spagna. Il centrale brasiliano naturalizzato italiano, è stato seguito dal Napoli per rinforzare il suo reparto difensivo. L’ex biancoceleste, dovrebbe rescindere il suo contratto con il club arabo e il club spagnolo, starebbe aspettando per farlo tornare.

Si tratterebbe quindi di un ritorno per Luiz Felipe nella squadra spagnola, che è stata la sua ultima squadra europea prima del trasferimento in Arabia. Nei giorni precedenti, si era fatto vivo l’interesse della Juventus. Il 27enne vanta anche di una presenza con l’Italia, ai tempi dell’ex CT Roberto Mancini.