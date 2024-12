Repubblica – Lukaku non riesce ad incidere: cresce il rimpianto per Osimhen

Lukaku non riesce ad incidere e dopo l’ennesima brutta prova con la Lazio il rimpianto per la cessione di Osimhen è inevitabile. Ne parla Repubblica: “Sono tanti i soldi spesi per Lukaku, 31 milioni che non hanno dato i frutti sperati. Cresce il rimpianto per il divorzio da Victor Osimhen ceduto in prestito in Turchia. Al Maradona erano abituati molto meglio con il bomber nigeriano e i tifosi di Fuorigrotta avevano fatto finora buon viso a cattivo gioco soprattutto in virtù del primato, che adesso però è sfumato. Le critiche a Lukaku rischiano di aumentare e la sua prova deludente con la Lazio rischia di inclinare ancora di più il rapporto”.