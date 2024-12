Tmw ha stilato una classifica dei migliori italiani in Serie A dopo le prime 15 giornate. Per realizzarla sono stati presi in considerazione solo i calciatori che hanno giocato almeno 10 partite e preso voto in altrettante. Fuori dalla top 5 Buongiorno nonostante un inizio di stagione più che positivo.

Questa la classifica:

Retegui 6.68; Barella 6.59; Zaccagni 6.58; Kean 6.50; Dimarco 6.50