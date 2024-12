Infortunio Kvaratskhelia, chi prenderà il suo posto?

Notizia odierna è quella relativa l’infortunio di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano numero 77 del Napoli starà lontano dai campi per un periodo tra i 20 e i 30 giorni per una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro e probabilmente tornerà solo nel 2025 per il match contro la Fiorentina.

L’infortunio di uno degli uomini chiave dello scacchiere di Conte, porterà l’allenatore a dover studiare delle valide alternative per sopperire alla mancanza del nativo di Tbilisi; l’opzione più gettonata è quella che vede l’inserimento da titolare di David Neres, il brasiliano acquistato durante la campagna estiva di calciomercato sta vivendo un periodo di scarso minutaggio e ora avrebbe un’occasione importante per scalare nuovamente le gerarchie.

Una seconda opzione vedrebbe l’utilizzo di Cyril Ngonge che di recente ha visto il proprio minutaggio aumentare, merito di buone prestazioni quando chiamato in causa; Conte potrebbe anche passare al classico 352 affiancando a Romelu Lukaku uno tra Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori entrambi attenti al mercato in uscita dato l’interessamento di diverse squadre.