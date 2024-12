L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul momento che vive Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku doveva essere quello che risolve i problemi, invece è finito per diventare quello che fa ridere con i suoi pasticci. Ad oggi il contributo di Lukaku al Napoli è stato deludente. Cinque gol e quattro assist in 13 presenze: troppo poco per giustificare sia i 30 milioni di euro, ma anche i capricci di Antonio Conte che aveva in testa solo lui. Di sicuro non è scoccata la scintilla tra l’attaccante e i suoi compagni di reparto. Big Rom si cerca poco con Kvara, McTominay e Politano. Pochi scambi, poche triangolazioni, poco fraseggio al limite dell’area di rigore. Latitano anche i rifornimenti lì davanti. Gli esterni crossano pochissimo e il più delle volte cercano la giocata personale. Conte lo protegge a oltranza perché sa che lui è l’uomo capace di invertire l’inerzia del campionato e metterla tutta dalla parte degli azzurri.