L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un retroscena riguardante mister Antonio Conte. Secondo il quotidiano il mister azzurro non sopporta la voce che Romelu Lukaku sia il suo pupillo. Purtroppo per il mister il budget messo sul tavolo dalla società era troppo basso per arrivare agli obiettivi principali ovvero Viktor Gyokeres e Artem Dovbyk. Però solo Lukaku rientrava nei paletti finanziari imposti dal club azzurro. Però chissa se lo svedese dello Sporting Lisbona potrebbe tornare ad essere un obiettivo per la prossima stagione, specie se Lukaku trova ancora difficoltà. Il club portoghese lo valuta almeno 80 milioni e piace a mezza Europa.