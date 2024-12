Gasperini insiste per aggiungere Raspadori nell’attacco della Dea

L’edizione odierna di Repubblica ha focalizzato la propria attenzione sulla volontà dell’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini di incrementare le soluzioni offensive della propria squadra.

Il nome più gettonato è quello di Giacomo Raspadori che non riesce a trovare una collocazione tattica nello schema di Antonio Conte e vorrebbe rilanciarsi per riconquistare un posto in Nazionale. Il nativo di Bologna, classe 2000 sarebbe entusiasta di approdare alla corte di Gasperini dove troverebbe il suo amico Gianluca Scamacca e diversi nazionali italiani quali Retegui, Zappacosta e Scalvini oltre ad un sistema di gioco che lo valorizzerebbe maggiormente.

Il Napoli però non vorrebbe cedere Raspadori a titolo definitivo nonostante la pretesa della dirigenza dell’Atalanta e l’interessamente palesato anche dalla Juve guidata da Thiago Motta.