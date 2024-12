Champions League, la Dea esce sconfitta contro il Real Madrid

Nella sesta giornata di Champions League il Real Madrid supera 3-2 l’Atalanta al Gewiss Stadium con tanti rammarichi bergamaschi. A decidere la sfida le reti di Mbappe, Vinicius e Bellingham a cui hanno risposto per la Dea De Ketelaere su rigore ed il solito Lookman.

Il Real nonostante le numerose assenze e recuperi dell’ultimo tra cui Vinicius e Rodrygo è riuscito a portare 3 punti fondamentali per la corsa all’ottavo posto utile per evitare i playoff. Le merengues non possono festeggiare il risultato positivo dato l’infortunio riportato dalla propria stella Kylian Mbappe nel corso del primo tempo.

La compagine lombarda esce a testa alta in un match in cui avrebbe meritato anche il pareggio sprecato dal bomber Mateo Retegui e in costante proiezione offensiva schiacciando il Real nella propria metà campo per gran parte del secondo tempo.

La sconfitta odierna non compromette il passaggio dell’Atalanta alla fase successiva della Champions League, appuntamento il 21 gennaio in casa contro lo Sturm Graz; il Real Madrid, invece, risale in modo importante e sfiderà il Salisburgo al Bernabeu.