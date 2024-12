L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si è soffermata su un aspetto riguardante la fase offensiva del Napoli. Secondo il quotidiano nel mirino delle critiche dei tifosi c’è soprattutto Romelu Lukaku, ma dai numeri si capisce che il problema è un altro. La partita precedente contro il Torino ha lasciato intuire che Lukaku è migliorato fisicamente, ma il belga va sostenuto ed accompagnato meglio. Ci sono dati che se confrontati con le altre squadre rende l’idea della difficoltà in fase offensiva. Ai giocatori del Napoli sono riusciti 61 cross in 15 giornate, quattro in meno del Milan, addirittura 20 in meno di Atalanta e Lazio e una trentina in meno dell’Inter. Ma c’è di più. Il Napoli ha il peggior attacco delle prime sette in classifica con 21 gol segnati contro i 38 dell’Atalanta, i 34 dell’Inter, i 30 della Lazio, i 28 della Fiorentina ed i 24 di Juventus e Milan. Ed ha anche la minor percentuale realizzativa 10,4%, la minor precisione sui tiri in porta 57 su 202 ed il minor numero di assist 17.