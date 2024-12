Cassano punge: “Il Napoli con Lukaku gioca con un giocatore in meno”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato della situazione degli azzurri ai microfoni di Viva el Futbol: “Io credo che Conte stia facendo un grande lavoro al Napoli, per come parla e come lo sta facendo rendere. Purtroppo ha giocato dall’inizio della stagione con un giocatore in meno. Non si aspettava di trovare Lukaku in queste condizioni. Kvara non è più quello di Spalletti. Rende meno offensivamente e si preoccupa più di fare il quinto come Politano. Sono convinto che Conte si giocherà lo Scudetto fino alla fine anche se adesso sta privilegiando la fase difensiva”.