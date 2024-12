A Canale 5 il direttore del corriere dello sport Ivan Zazzaroni ha parlato su Pressing ieri sera dopo il match del Maradona.

“Non cambio idea, Baroni sta facendo bene così come Palladino, Conte rimane il più bravo per i titoli. Baroni ha fatto una partita intelligente, il Napoli invece è stato troppo prevedibile ed fa una fatica pazzesca, in questo momento Lukaku è troppo un punto di riferimento e sta fermo”