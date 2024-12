Santacroce: “Il Napoli ha giocato bene, la Lazio non ha creato tanto”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel per parlare della sconfitta del Napoli contro la Lazio. Ecco cosa ne pensa:

“Perché ha fatto una brutta partita? Ma come fai a dire che ha fatto una brutta partita! Allora, o guardiamo i risultati e quindi quando vince il Napoli gioca bene e quando perde il Napoli gioca male. Questa è stata una brutta partita? Meret quante parate ha fatto? Quanti tiri ha fatto la Lazio? Quante volte è stata pericolosa la Lazio? Due volte… Lazio senza affanno? Macché senza affanno! Hanno fatto due tiri in porta… Ora si chiama contenimento difendersi? Se una squadra si difende è perché l’altra attacca, se l’altra attacca significa che ha fatto sicuramente un poco di più la partita. Poi ovviamente nel calcio quando la palla entra dà ragione a chi la mette dentro, però se dobbiamo essere obbiettivi e dire che questa è stata una brutta partita del Napoli, vi dico subito di no. Non prendiamoci in giro. Poi erano tre punti importanti, questo sì”.