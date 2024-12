L’ex calciatore Riccardo Montolivo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi, dopo Napoli – Lazio, su Kvaratskhelia:

“Il primo anno ha sorpreso tutti perché quasi nessuno lo conosceva, le preparazioni nei suoi confronti e le marcature non erano così stringenti come adesso. Non penso sia un giocatore tra i top in Europa. Già nel primo anno era calato tra gol e assist“.