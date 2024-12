Gazzetta – Napoli-Lazio, la moviola: possibile rigore per gli azzurri non fischiato

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla direzione di gara di Andrea Colombo, arbitro di Napoli-Lazio: “Due episodi nei primi 3’ (Gila colpisce di petto, Marusic-Di Lorenzo è… nulla) ma al 17’ manca il giallo a Kvara su Isaksen. Così come manca al 21’ quando Di Lorenzo entra con fare imprudente (pur ritraendo nel finale la gamba) su Tavares. Al 16’ st, eccessivo il giallo per Castellanos su Anguissa e il vantaggio (per il Napoli) non era da ignorare. Al 38’e st: Zaccagni trattiene la maglia di Di Lorenzo in area, Colombo vede in diretta e la ritiene molto light. Resta comunque il dubbio”.