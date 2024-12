Gazzetta – Napoli, la sconfitta contro la Lazio rischia di lasciare il segno

La Gazzetta dello Sport ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio di ieri sera: “Una sconfitta pesante quella arrivata ieri al Maradona e potenzialmente differente dalle altre. Perché rischia di lasciare il segno, una cicatrice che bisogna curare bene per evitare altre ricadute in futuro. Il Napoli crolla nella giornata peggiore, quando tutte le inseguitrici avevano già vinto e convinto e contro un’avversaria diretta in quello che resta l’unico obiettivo irrinunciabile: il posto Champions”.