Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Neres demolito dai quotidiani? Mi sembra prevenzione e incompetenza. Con tutto il rispetto ovviamente, ma bisogna motivare le cose. Che modo di parlare di calcio è? Ha perso un pallone a cento metri dalla porta, c’erano mille modi per rimediare dopo. Lui entra a un quarto d’ora dalla fine, in un momento in cui bisognava fare qualcosa in più“