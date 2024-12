Cosmi: “Conte, non devi fare troppi calcoli, che si rischia”

Serse Cosmi, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per parlare di Conte e del suo Napoli nel doppio match con la Lazio. Ecco cosa ne pensa:

“Non voglio contestare minimamente la scelta che è stata quella di giocare con tante riserve, con tutte le riserve chiamiamole così, a Roma con la Lazio. Però io ho avuto la percezione che non fosse la scelta giusta, perché io nella mia carriera mi era capitato di vivere proprio una situazione del genere da avversario. Il Milan giocò il giovedì in Coppa Italia contro il Perugia e rivoluzionò tutta la squadra, però con tutto il rispetto per il Napoli, le riserve del Milan erano Rivaldo… Questi qui insomma. E pareggiò 0-0 in Coppa Italia. Noi giocammo con la squadra titolare, tranne un giocatore che era squalificato. Tre giorni dopo il Milan rimise dentro tutti i titolari e noi giocammo con la stessa formazione, e vincemmo noi 1-0. Questo per far capire che a volte quando si fanno i calcoli non sempre portano a quello che tu vorresti“.