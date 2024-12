Chiariello: “Lukaku? E’ stato abbandonato da Conte, vi spiego”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare della sconfitta del Napoli di ieri sera contro la Lazio. Ecco cosa ne pensa:

“Conte deve trovare dei correttivi. Se prendi Lukaku e ti giochi una scommessa su di lui, non puoi abbandonarlo a se stesso. Le sue qualità sono note, ha un fisico da giocatore da Football americano. L’anno scorso alla Roma ha fatto 21 gol, 13 in campionato e 8 nelle coppe. Nella capitale nessuno lo rimpiange. Lo vogliamo buttare via? Quando si esprime al meglio il belga? Quando si avvicina un secondo attaccante. Se non li fanno Lukaku e Kvaratskhelia i gol chi li deve fare al Napoli? Lukaku è la vera bocca da fuoco del Napoli ed è l’unico che ha nel DNA il valore del gol. Non bisogna esporlo a queste brutte figure. Lui ti deve dare la sponda e ti deve fare gol. Conte è un grande allenatore e ha la nostra fiducia, ma il modulo non va bene. A Lukaku la palla gliela devi dare addosso. Lui è stato un signore poiché è uscito tra i fischi del pubblico ed ha anche applaudito. È un ragazzo serio ed è stato preso anche per questioni morali. Conte deve studiare nuove mosse poiché adesso ci servono i gol”.