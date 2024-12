Cds – Napoli, Baroni capace di battere Conte per due volte in quattro giorni

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto su quanto visto tra Napoli e Lazio nel match del Maradona: “Le quattro giornate del Napoli con la Lazio: sconfitta in Coppa Italia e anche ieri al Maradona, in campionato. Un’enorme prova di maturità dei ragazzi furbi e sfrontati di Baroni, capaci non soltanto di cancellare Parma e di conquistare lo stadio della capolista, ma anche di spodestarla dalla cima riscrivendo una classifica ora dominata dall’Atalanta con 34 punti: ci pensa Isaksen nel finale, coronando un contropiede coast to coast e sfruttando l’unica, vera ingenuità – di Neres – all’interno di una partita tra due squadre solide e mai dominanti: un tempo di possesso e un legno ciascuno. Fiorentina e Inter, nel frattempo, sono agganciate a quota 31 in attesa del recupero al Franchi. La squadra di Conte, invece, perde un altro scontro diretto in casa e scivola al secondo posto a -2 dalla Dea dopo nove giornate al comando in solitudine. Il tecnico diceva da tempo che le difficoltà sarebbero arrivate prima o poi e la profezia s’è avverata: undici cambi giovedì e undici ieri ma nessuna svolta nonostante l’all in di big. Con un solo tiro nello specchio in 90 minuti: al 3′, di McTominay. Bilancio settimanale: il Napoli ne ha perse due in fila con la Lazio ed è anche fuori dalla coppa“.