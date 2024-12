Cds – Lukaku avrebbe voluto essere decisivo; a fine partita ha ringraziato tifosi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tifosi del Napoli hanno fischiato Romelu Lukaku, al momento della sostituzione contro la Lazio, ma l’ex Roma li ha comunque ringraziati a fine partita per il sostegno: “A fine partita si unisce al resto dei compagni per il classico giro di campo. Applausi ai tifosi, Lukaku li ringrazia per il sostegno. Avrebbe voluto deciderla come contro la Roma due settimane fa. Era stato suo il gol da tre punti. Contro la Lazio non ci sono stati i presupposti“.