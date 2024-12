Cds – Conte si fida di Lukaku; il belga vuole tornare a segnare con l’Udinese

Come riporta Il Corriere dello Sport, nonostante le diverse brutte prestazioni, Antonio Conte si fida ancora di Romelu Lukaku: “Conte si fida del belga che ogni volta vuole ricambiare a suo modo, provando a migliorare nella condizione e inserendosi sempre di più nel nuovo contesto tattico. Il belga, arrivato a fine mercato, con la stagione che era già cominciata dopo una lunga attesa, continua nel suo percorso di crescita. Kvara a sinistra, Politano a destra, McTominay a pochi passi da lui. Sono tutti alleati con cui l’intesa viene perfezionata in ogni partita. Contro la Lazio le difficoltà sono state collettive ma, come a Torino, Lukaku si è abbassato spesso, una sorta di boa al servizio degli altri, sponde in ogni direzione e zona del campo per favorire i compagni. Ora l’Udinese, una nuova opportunità per tornare a brillare. Prenotandosi per un gol, l’appuntamento classico“.