Il giornalista Marco Bucciantini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club, commentando le prime posizionate del campionato:

“Le prime quattro in questo momento hanno una media sopra gli 80 punti e non era mai successo dopo 15 giornate. Sono tutte squadre riuscite, alcune per un aspetto e altre per altri. Quelle dietro hanno qualcosa che manca”.