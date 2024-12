Top&Flop Napoli-Lazio. Il migliore ed il peggiore degli azzurri secondo MondoNapoli

Il Napoli perde nuovamente contro la Lazio dopo la recente sfida di Coppa Italia e perdono la testa della classifica. Gli azzurri sbattono sul muro eretto dai biancocelesti e vengono puniti nel finale di gara da un gol di Isaksen. La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore ed il peggiore fra gli azzurri.

TOP – André Frank Zambo Anguissa.

Il camerunense è tra gli azzurri che si è distinto meglio in questo torbido incontro. Progressivamente, è venuto fuori, creando superiorità numerica e aggiungendo il suo fisico a centrocampo. È certamente il migliore degli interpreti dei partenopei in una partita dove è mancato soprattutto l’ultimo passaggio.

FLOP – Romelu Lukaku.

Una partita drammatica per il belga. Viene stritolato nella morsa di Gila e Romagnoli, dalla quale fa fatica a liberarsi. Non ha praticamente modo per giocare, se non attraverso qualche sponda. Gli va perdonato il fatto di avere poco supporto dai compagni, ma in un incontro del genere non lo si può promuovere.