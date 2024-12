Napoli, mercato di gennaio: priorità difensore, ma occhio anche al centrocampo

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sta preparando il mercato di gennaio con un occhio particolare al rafforzamento della difesa, che rappresenta la priorità assoluta. Tuttavia, il club azzurro non si limiterà solo a questo reparto. Tra i nomi in lista per rinforzare la difesa ci sono Kiwior dell’Arsenal, che al momento non sembra intenzionato a lasciare il club in prestito, lo svincolato Luiz Felipe, Vitik dello Sparta Praga e Coppola del Verona.

Il quotidiano evidenzia anche che la sconfitta contro la Lazio ha messo in luce altre necessità nell’organico di Antonio Conte. In particolare, l’esperimento di Raspadori in Coppa Italia ha aperto nuovi scenari, portando il Napoli a considerare possibili rinforzi anche a centrocampo già a gennaio.