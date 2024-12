Napoli-Lazio, le pagelle MN. Kvara sul filo della pazzia, Lukaku annullato da Gila e Romagnoli

Il Napoli scivola nuovamente contro la Lazio, e perde sia l’incontro che la vetta della classifica. Gli azzurri, hanno giocato una partita più scarica del solito, dove non sono riusciti a trovare l’ultimo passaggio con cui sfondare i biancocelesti. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6 – Compie un buon intervento su una conclusione di Isaksen nel corso della prima frazione di gioco. Non può nulla sulla sua conclusione nella ripresa.

Giovanni Di Lorenzo 6 – Si fa vedere bene in avanti, proponendosi bene a supporto della fase offensiva. Sbaglia poco in fase difensiva, annullando Zaccagni.

Amir Rrahmani 5,5 – Rimedia un giallo molto ingenuo in avvio di ripresa. Regge bene il terreno, annullando Castellanos ma non sempre è composito nel suo gioco.

Alessandro Buongiorno 6,5 – L’ennesima partita sontuosa e ordinata. Dalle sue zone non si passa. L’ex Torino continua a confermarsi come uno dei punti fermi della formazione azzurra.

Mathias Olivera 5,5 – Si fa apprezzare per l’enorme voglia e carica per buona parte della gara. Commette però un pessimo errore sul gol di Isaksen, dove si fa bruciare con troppa facilità.

André-Frank Zambo Anguissa 6,5 – Cresce progressivamente all’interno dell’incontro, imponendo fisicità e provando a dare superiorità numerica. Un palo preso sugli sviluppi di un calcio d’angolo gli nega il gol.

Stanislav Lobotka 6 – Amministra sempre con calma e non perde quasi nessun duello, ma rischia tantissimo quando si fa rubare un pallone da Dele-Bashiru. Sfortunato nel duello con Noslin da cui nasce il gol dei biancocelesti.

Scott McTominay 5,5 – Si propone bene in avanti, cercando di creare superiorità numerica. Cala però progressivamente fino a non riuscre a risultare incisivo. Sbaglia un’imbucata per Lukaku nella ripresa che poteva pesare tantissimo nell’economia del match.

Matteo Politano 6 – Gioca un buon primo tempo, dove risulta l’azzurro più produttivo in fase offensiva, proprio lì dove si è cercato di colpire la Lazio. Nella ripresa invece sbaglia fin troppi cross e scelte.

Romelu Lukaku 5 – Cade nella morsa dei centrali della Lazio, dalla quale non riesce mai a liberarsi. È parecchio isolato e può provare a rendersi utile solo attraverso sponde, che però non gli riescono quasi mai.

Khvicha Kvaratskhelia 5,5 – Una partita che vola sul filo della pazzia per il georgiano. Ad un destro a giro drammaticamente sbagliato, si accoda una punizione uscita di pochissimo. Nella ripresa non riesce a rendersi quasi mai pericoloso.

SOSTITUZIONI

David Neres s.v. –

Giacomo Raspadori –

Billy Gilmour –

Michael Folorunsho –

Giovanni Simeone –



All. Antonio Conte 4,5 – Il primo grande scivolone della sua gestione partenopea. Passi la sconfitta iniziale con il Verona e quella con l’Atalanta, ma in questa occasione il tecnico ha enormi responsabilità. Dopo una partita giocata molto male come quella dell’Olimpico, c’era da aspettarsi una squadra rabbiosa e che avesse incorporato le modalità con cui sconfiggere i biancocelesti. Si è invece vista una squadra meno intensa e più in difficoltà del solito, non in grado di produrre delle occasioni concretizzabili. Il gol di Isaksen è probabilmente una punizione pesante, però meritata per l’atteggiamento con cui si è affrontata questa doppia sfida. Nulla è perduto, questo è ovvio, ma è giunto il momento di rimettere la testa nel carro armato e lavorare come si è fatto fino a prima di questa doppia sfida.