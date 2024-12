Napoli-Lazio: i convocati di Baroni per la sfida al Maradona, tornano Dia e Tavares

Napoli-Lazio: Tornano Boulaye Dia e Nuno Tavares, ma Luca Pellegrini non sarà disponibile. Questo il resoconto della lista dei convocati diramata da Marco Baroni in vista della partita di stasera al Maradona. Il tecnico biancoceleste recupera un terzino sinistro, ma perde un altro difensore, aumentando così gli indisponibili. Tra questi ci sono anche Rovella, squalificato, e Matias Vecino. Di seguito, i convocati per la sfida di stasera:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel

Difensori: Bordon, Gigot, Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Romagnoli

Centrocampisti: Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni