Kvara: accordo vicinissimo, i dettagli del rinnovo

Il Corriere dello Sport oggi annuncia una svolta importante: Khvicha Kvaratskhelia è sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Napoli. Dopo mesi di trattative complesse, il quotidiano parla di un riavvicinamento significativo tra le parti: “All’improvviso Kvara e il Napoli di nuovo vicini. Più vicini in quella che ormai può serenamente considerarsi un’estenuante trattativa di rinnovo”.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo accordo dovrebbe portare il georgiano a firmare fino al 2029, con un aumento di stipendio, bonus e una clausola studiata per accontentare tutte le parti in gioco. Una tappa fondamentale che lascia presagire uno sprint finale imminente, descritto dal Corriere dello Sport come un vero e proprio “regalo di Natale azzurro”.