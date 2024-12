Il Mattino sul big match Napoli-Lazio: “Risalire in vetta: tornano i nostri”

“Risalire in vetta: tornano i nostri!” è il titolo di apertura che campeggia oggi sulla prima pagina de Il Mattino, dedicato all’attesissimo big match del Napoli in programma questa sera allo Stadio Maradona, con fischio d’inizio alle ore 20:45. Il quotidiano sottolinea l’importanza della sfida contro la Lazio, una rivale storica, con il sommario che preannuncia una serata spettacolare: “Stasera di nuovo la Lazio, in campo i titolarissimi”. Grande attesa dunque per un incontro che potrebbe segnare il rilancio degli azzurri nella corsa al vertice della classifica. Di seguito, la prima pagina completa del giornale.