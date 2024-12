CorrSport: “Napoli, Conte per la vetta e rinnovo di Kvara vicino”

“Thiago in rosso e la Juventus si ferma ancora”. Il Corriere dello Sport apre così la prima pagina di oggi, sottolineando il nono pareggio dei bianconeri in 15 partite: 9 punti in meno rispetto alla Juve di Allegri. Motta espulso durante la partita, ma il Bologna riesce a salvarsi al 92’: da 0-2 a 2-2 in extremis. Numeri preoccupanti per la Vecchia Signora: “Mai così tante X nella storia della Juve. Decisivi Ndoye, con un palo e il gol dell’1-0, e Pobega che firma il raddoppio. Koopmeiners accorcia le distanze, mentre il giovane Mbangula evita il primo ko della stagione. Ma il bilancio resta amaro: solo due vittorie nelle ultime sette gare.”

Per il Milan, invece, occhi puntati sull’allenatore: “Fonseca rischia la squalifica”. Secondo l’inchiesta FIGC, il tecnico sarà deferito per le accuse rivolte all’arbitro, un episodio che potrebbe aprire scenari complicati in casa rossonera.

Svolta per la Roma: “La Roma si sveglia e fa pace con i tifosi”. Dopo 37 giorni senza vittorie, i giallorossi tornano a sorridere grazie al 4-1 sul Cagliari. “A segno Saelemaekers, con Krstovic che accorcia le distanze, ma i gol di Mancini, Pisilli e Koné chiudono la partita riportando entusiasmo tra squadra e tifosi”.

Il Corriere dello sport dedica spazio anche al Napoli: “Conte per la vetta, Kvara vicino al rinnovo”. Tornano Lukaku e i big dopo l’eliminazione in Coppa Italia, mentre il club lavora per blindare Kvicha Kvaratskhelia con un nuovo contratto. Sul mercato, occhi puntati su Danilo, mentre Raspadori potrebbe partire. Per la Lazio di Baroni, buone notizie: Dia e Tavares sono pronti al rientro.