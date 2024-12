Vietate 3 trasferte ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Misura stringente del CASMS dopo gli avvenimenti di Torino.

Dopo i fatti avvenuti a Torino, dove un centinaio di tifosi del Napoli hanno provato ad introdursi illegalmente dentro lo stadio senza avere un regolare biglietto d’ingresso, il CASMS ha deciso di vietare 3 trasferte per i tifosi del Napoli residenti nella regione Campania.

Si tratta delle trasferte di Udine (vs Udinese), Genova (vs Genoa) e Firenze (vs Fiorentina).

Le trasferte saranno dunque accessibili a tutti i tifosi del Napoli non residenti in Campania e che potranno quindi acquistare i biglietti senza problemi.

Per acquistare i tagliandi del settore ospiti invece bisognerà essere obbligatoriamente in possesso della fidelity card SSC NAPOLI.

Il comitato ha preso questa decisione per ragioni di sicurezza e per comportamenti pericolosi ed illegali reiterati nel corso della stagione da parte della tifoseria partenopea.

Cosa ne pensate di questa misura stringente nei confronti dei tifosi del Napoli?