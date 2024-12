Il Mattino- Giuntoli vuole portarlo alla Juventus. L’ex bomber del Napoli gradirebbe la destinazione.

Victor Osimhen, il bomber nigeriano che è stato protagonista della cavalcata azzurra verso il titolo di campione d’Italia 2022/2023, adesso in prestito in Turchia, al Galatasaray torna a far parlare di sé in vista del prossimo calciomercato estivo.

Nella scorsa sessione di mercato estiva Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti del calciomercato. Tuttavia alla fine non trovando un club disposto a pagare i requisiti di pagamento richiesti e la clausola recissoria imposta dal club partenopeo e dal suo patron Aurelio De Laurentiis, si è dovuto accontentare di un prestito in Turchia al Galatasaray, pur di non passare un’ intera stagione in tribuna.

Il nigeriano difficilmente partirà a gennaio e quindi non dovrebbe concludere anticipatamente il suo prestito col Galatasaray, poiché come ha riferito il ds del Napoli Giovanni Manna ancora nessuna proposta è arrivata per il mercato di gennaio. Tuttavia il giocatore di proprietà del Napoli farà il suo ritorno in città a fine del prestito in Turchia e si cercherà una squadra per lui disposta a pagare la nuova clausola (più bassa) di 75 milioni imposta dal club azzurro.

L’ex ds del Napoli Cristiano Giuntoli, adesso direttore sportivo della Juventus vorrebbe il calciatore nigeriano alla sua corte per sostituire il molto probabilmente partente Dusan Vlahovic, che non sta incidendo molto questa stagione con il nuovo allenatore Thiago Motta.

Il bomber nigeriano conosce bene dai tempi di Napoli il ds Giuntoli e gradirebbe la destinazione.

Non sarebbe il primo numero 9 a “tradire” la maglia azzurra per passare alla sponda bianconera. Prima di lui fece lo stesso il Pipita Gonzalo Higuain.

Come prendereste il suo approdo in maglia bianconera?