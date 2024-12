L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport si è soffermata sul futuro di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano l’attaccante del Napoli in Coppa Italia contro la Lazio non ha inciso molto e non ha colto l’occasione per scalare le gerarchie che ora lo vedono molto indietro e con poche possibilità mettersi in mostra. Quindi ora c’è il serio rischio di restare a guardare e accontentarsi delle briciole, a meno di offerte a gennaio. Raspadori dunque ha bisogno di spazio e fiducia, anche per non perdere la Nazionale. La Roma lo accoglierebbe volentieri, così come la Juve. Ma il Napoli per il momento non apre al prestito. Il futuro dirà se le cose potranno cambiare ora che è rimasto solo il campionato. Ora è tempo di ragionamenti, per non perdere altro tempo e prendere poi una decisione definitiva.