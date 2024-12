L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla prova contro la Lazio di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano l’uscita dalla Coppa Italia può essere un brutto colpo per Raspadori, che poteva sfruttare la chance dell’impegno di Coppa per mettersi in mostra e dimostrare che il Napoli può contare ancora si di lui. Ma l’attaccante azzurro ha deluso nuovamente, fermato dalle sue caratteristiche che mal si sposano con il tatticismo azzurro. Ed anche nel suo ruolo naturale ovvero quello di attaccante le chance di trovare spazio si sono ridotte drasticamente, in quanto il Napoli si appoggia sulla fisicità di Romelu Lukaku ed il suo sostituto è diventato il Cholito Simeone, uno dei pochi a salvarsi dalla brutta gara di Coppa.