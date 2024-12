L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano un altro nome che piace per rinforzare la difesa è quello di Luiz Felipe, difensore italo-brasiliano di 27 anni visto in Italia con la maglia della Lazio. Per lui esperienze anche con il Betis Siviglia e l’Al-Ittihad in Arabia Saudita, nella stessa squadra di Benzema e Kantè. Tra tanti problemi fisici e poca considerazione dell’allenatore il difensore ex Lazio si è ritrovato ai margini del progetto, tanto da rescindere il contratto valido fino al 2026. Ora è svincolato e potrebbe essere un’occasione per il Napoli per rinforzarsi in difesa. Luiz Felipe rappresenterebbe un difensore affidabile, che già conosce il campionato ed è ancora non molto in avanti con gli anni. Il difensore però piace anche alla Juventus.