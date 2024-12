L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi che domani saranno presenti al Maradona. Secondo il quotidiano domani arriva al Maradona la Lazio. Non c’è ancora il tutto esaurito, come già visto nelle precedenti partite dove i biglietti terminavano in poco tempo. Al momento solo le Curve Superiori risultano esaurite, mentre stanno per terminare i posti nei Distinti Superiori. Per il resto c’è ancora disponibilità nei settori inferiori delle Curve e per le Tribune Nisida e Posillipo. Vedremo se ci sarà un’accelerata di prevendita nelle prossime ore per registrare l’ennesimo sold-out