De Marco, ex arbitro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset riguardo gli episodi da moviola di Lazio-Napoli. Queste le sue parole: “Ngonge su Zaccagni a inizio partita? Contrasto molto pericoloso anche se all’inizio del match. Di sicuro ci poteva stare il giallo se proprio non si voleva espellere l’esterno azzurro, ha rischiato di far male l’avversario”.