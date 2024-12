Inter-Parma – Le formazioni ufficiali del match, le scelte dei due mister

Alle ore 18.30 va in scena la prima sfida della giornata numero 15 di Serie A, e ad affrontarsi ci sono l’Inter di Simone Inzaghi e il Parma che arriva dalla vittoria in casa contro la Lazio. Per i neroazzurri in campo ci sono i titolarissimi, con la coppia d’attacco formato dai soliti Thuram e Lautaro, che dovranno guidare la squadra nella rincorsa alla prima posizione occupata dal Napoli. Dall’altra parte come punta c’è Bonny, che viene supportato da Mihaila, Cancellieri e Man. Queste le formazioni ufficiali del match:

Inter – Sommer; Bisseck; De Vrij; Bastoni; Dumfries; Barella; Chalanoglu; Mkhitaryian; Dimarco; Thuram; Lautaro

Parma – Suzuki; Hainaut; Delprato; Balogh; Valeri; Sohm; Keita; Man; Mihaila; Cancellieri; Bonny