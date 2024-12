Nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport trova spazio in prima pagina anche per parlare dell’eliminazione del Napoli in Coppa Italia per mano della Lazio:

“Napoli fuori. Resta solo il campionato. Lazio ai quarti: triplo Noslin“.

I biancocelesti strappano il pass per i quarti di finale superando ampiamente il Napoli, imponendosi sugli azzurri per 3-1, con la tripletta di Noslin.