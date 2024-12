Chiariello: “Con undici cambi non valuti, è un’imbarcata”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, su canale 21, soffermandosi sull’eliminazione del Napoli in Coppa Italia:

“Non so quale fosse il motivo di Conte nel cambiare undici uomini su undici. Lui ha detto che non gli interessava di parlare di vittoria, ma di provare gli uomini. Però da che mondo è mondo gli uomini li provi e hanno un senso le loro performance quando li metti vicino a giocatori rodati. Quando ne cambi così tanti diventa solamente un’imbarcata per tutti e non so quanto sia valutabile la singola prestazione“.